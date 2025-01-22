70% украинцев не покинут страну в случае открытия границ, а 21% хотели бы, – опрос

70% украинцев не намерены выезжать из Украины, даже если границы откроют. 21% наоборот воспользовались бы возможностью.

Желание покинуть страну не существенно больше у мужчин. Об этом сообщает 24 Канал по результатам исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова.

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Сколько украинцев готовы выехать за границу

Исследование, обнародованное 21 января, отмечает, что большинство украинцев, а именно 70%, не намерены выезжать из Украины, даже если границы откроют для всех категорий населения.

По данным опроса, 21% респондентов рассматривают возможность эмиграции в случае открытия границ для мужчин, а еще 9% пока не определились.

Среди тех, кто хотел бы выехать за пределы страны, 25% составляют мужчины, а 17% – женщины. Чаще всего выражают желание уехать молодежь в возрасте 18 – 29 лет (33%) и люди в возрастной категории 30 – 39 лет (27%).

Основные причины, которые побуждают украинцев задуматься о выезде:

отсутствие возможностей для развития – 30,5%;

угроза жизни из-за войны – 29%;

недостаточная государственная социальная поддержка – 29%;

желание воссоединиться с семьей – 26%;

желание эвакуировать близких, которые зависят от респондента – 23%.



Причины желания уехать / Фото Фонд "Демократические инициативы"

Опрос проводился методом face-to-face с 29 ноября по 14 декабря 2024 года. Участие приняли 1518 респондентов в возрасте от 18 лет из всех регионов Украины, находящихся под контролем правительства. Предельная погрешность выборки не превышает 2,6%.