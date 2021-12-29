Сколько украинцев празднуют Рождество дважды: данные опроса

Большинство украинцев празднуют Рождество 7 января. Однако есть и те, которые отмечают его дважды – и по григорианскому календарю, и по юлианскому.

Когда украинцы празднуют Рождество

7 января отмечают рождение Иисуса Христа 67% украинцев. В то же время, 25 декабря в Украине мало людей празднуют Рождество.

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Так, только 3% христиан празднуют Рождество по григорианскому календарю. В то же время, 21% украинцев отмечают праздник дважды.

За последние два года практически не изменились традиции празднования Рождества,

– отметили в опросе.

Что известно об опросе Исследования провели фонд Демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова на протяжении 17 – 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса. В целом опросили 2018 человек в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

Как поставить рождественскую елку, чтобы избежать возгорания: советы от ГСЧС

Дерево следует установить на твердое основание, чтобы оно не опрокинулось;

перед украшением гирляндами, проверьте их на цельность;

включив гирлянду в сеть, убедитесь, что она не нагревается, а все диоды работают;

не украшайте елку легковоспламеняющимися материалами;

если дерево загорелось, то следует обесточить квартиру, а елку накрыть мокрой тканью.

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