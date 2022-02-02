Сколько украинцев считают войну на Донбассе агрессией России: свежий опрос

Большинство украинцев уверены, что войну на Донбассе начала Россия. Они считают, что для этого государство-агрессор использует местных боевиков.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова. Его проводили 17 – 22 декабря 2021 года.

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Что украинцы думают о войне на Донбассе

Российской агрессией с использованием местных наемников конфликт на Донбассе называют 68% опрошенных. Отметим, что в мае 2021 года таких ответов было на 14,5% меньше.

В целом, 65% респондентов считают, что войну на Донбассе начала Россия. Среди них, в частности, большинство избирателей "Европейской солидарности" (92%), "Слуги народа" (78%) и "Батьківщини" (69%). В то же время циничными обвинениями в сторону украинской власти и олигархов разбрасываются избиратели партий ОПЗЖ (46%) и "Наші" (60%).

Украинцы готовы дать отпор России

Ответственность за развязывание войны возлагается на Россию по всей Украине. Больше всего – на Западе (89%) и в Центре (74%). В то же время на Юге таких только 44%, а на Востоке – 39%.

Если государство-агрессор снова нападет на Украину, присоединиться к рядам украинской армии, чтобы дать отпор врагу, готовы 10,5% опрошенных граждан. 9,4% респондентов заявили, что могут присоединиться к добровольческим формированиям для борьбы на фронте и в тылу врага. Почти 23% планируют помогать деньгами, волонтерской работой или донорством крови. 18,5% украинцев "просто будут пытаться выжить", а лишь 3,7% будут пытаться сбежать за границу.

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