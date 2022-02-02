Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова. Його проводили упродовж 17 – 22 грудня 2021 року.

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Що українці думають про війну на Донбасі

Російською агресію з використанням місцевих найманців конфлікт на Донбасі називаються 68% опитаних. Зазначимо, що у травні 2021 року таких відповідей було на 14,5% менше.

Загалом 65% респондентів вважають, що війну на Донбасі розпочала Росія. Серед них, зокрема, більшість виборців "Європейської солідарності" (92%), "Слуги народу" (78%) й "Батьківщини" (69%). Натомість цинічними звинуваченнями у бік української влади та олігархів розкидаються виборці партій ОПЗЖ (46%) та "Наші" (60%).

Цікаво! Відповідальність за розв'язання війни покладають на Росію по всій Україні. Найбільше – на Заході (89%) та у Центрі (74%). Водночас на Півдні таких лише 44%, а на Сході – 39%.

Українці готові дати відсічі Росії

Якщо держава-агресорка знову нападе на Україну, долучитися до лав української армії, аби дати відсіч ворогу, готові 10,5% опитаних громадян. Водночас 9,4% респондентів заявили, що можуть доєднатися до добровольчих формувань для боротьби на фронті та у тилу ворога. Майже 23% планують допомогами грошима, волонтерською роботою або донорством крові. Натомість 18,5% українців "просто намагатимуться вижити", а лише 3,7% намагатимуться втекти за кордон.

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