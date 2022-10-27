Маляр назвала количество освобожденных из плена украинцев с начала полномасштабного вторжения

Последние несколько недель стали знаковыми в вопросе обменов военнопленными. Украина заботится о каждом нашем защитнике.

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что государство делает все возможное, чтобы наши защитники и защитницы вернулись домой. Она также отметила, что переговоры ведутся "тихо", чтобы не навредить пленным.

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Из плена уже освобождены 978 человек

По информации Маляр, с начала полномасштабного вторжения уже совершено 28 обменов и освобождено 978 человек. Среди них 99 гражданских.

Также она обратилась к родственникам военнопленных, без вести пропавших, Маляр призывает их доверять информации только от государственных уполномоченных институтов, а именно – Координационному штабу по обращению с военнопленными, который объединяет в себе более 10 государственных учреждений и организаций.

Маляр подчеркнула, что обнародование в социальных сетях персональных данных военнопленных и пропавших без вести может повредить их безопасности и усложнить процесс переговоров по обмену.

По словам заместителя министра обороны, государство заботится о физическом и психологическом состоянии освобожденных, их восстановлении и дальнейшей интеграции в общество.

Освобожденные из плена украинские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в государственных медицинских учреждениях под наблюдением специалистов высокого уровня и бесплатно получают полный спектр необходимых медицинских услуг. Все их потребности финансируются государством в полном объеме,

– отметила Маляр.

Недавно Украина вернула из российского плена 10 военных

Напомним, что 26 октября удалось вернуть 10 наших защитников. Среди освобожденных один офицер и 9 рядовых и сержантов. Кроме того, удалось вернуть тело американского добровольца.

17 октября в Украине провели первый полностью женский обмен. Домой удалось вернуть 108 украинок, некоторые из них попали в плен еще до 24 февраля.

21 сентября Украина провела масштабный обмен пленными. В частности, из российского плена вернулись 215 героев. Командиров защитников "Азовстали" Дениса Прокопенко, Сергея Волынского и Святослава Паламара также освободили из плена в тот день, однако они находятся в Турции.

Достойно внимания – состоялся еще один обмен пленными: смотрите видео