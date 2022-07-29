Об этом заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло во время заседания Совбеза, сообщает 24 канал. По подсчетам организации, около 3,8 миллионов наших граждан в течение 5 месяцев вернулись в Украину.

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Впереди зима, вызывающая беспокойство

Дикарло отметила, что приближение зимы вызывает беспокойство, поскольку нет гарантий относительно того, будут ли все украинцы обеспечены теплом, крышей над головой и медицинской помощью.

Заместитель генсека ООН отметила, что для решения вопросов, связанных с теплоснабжением, жильем и медицинской помощью, гуманитарное сообщество сосредотачивается на укреплении местных и национальных систем обеспечения жилья, соцзащиты и экономического охвата.

Жителей Донбасса готовятся эвакуировать из-за новой угрозы

Из-за боевых действий в Донецкой области отсутствует газоснабжение, соответственно есть угрозы для местного населения на время осени – зимы, поскольку будет отсутствовать теплоснабжение.

Поэтому министр реинтеграции Ирина Верещук сообщила о подготовке к эвакуации жителей области в центральные и западные регионы.

Министр пояснила, что если не эвакуируетесь с Донецкой области, когда это возможно, потом есть риск оказаться не только без электричества и воды, то есть без тепла, но еще и без связи, лекарств, пищи и под обстрелами.

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