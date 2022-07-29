Про це заявила заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло під час засідання Радбезу, повідомляє 24 канал. За підрахунками організації, близько 3,8 мільйона наших громадян протягом 5 місяців повернулися в Україну.

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Попереду зима, яка викликає занепокоєння

Дікарло зазначила, що наближення зими викликає занепокоєння, оскільки немає гарантій щодо того, чи всі українці будуть забезпеченні теплом, дахом над головою та медичною допомогою.

Заступниця генсека ООН зазначила, що для вирішення питань, пов'язаних з теплопостачанням, помешканнями та медичною допомогою, гуманітарна спільнота зосереджується на зміцненні місцевих і національних систем щодо забезпечення житла, соцзахисту та економічного охоплення.

Жителів Донеччини готуються евакуйовувати через нову загрозу

Через бойові дії на Донеччині відсутнє газопостачання, відповідно є загрози для місцевого населення на час осені – зими, оскільки буде відсутнє теплопостачання.

Через це міністерка реінтеграції Ірина Верещук повідомила про підготовку до евакуації мешканців області у центральні та західні регіони.

Міністерка пояснила, що якщо не евакуюєтеся з Донеччини, коли це можливо, потім є ризик опинитися не лише без електрики й води, тобто без тепла, а ще й без зв’язку, ліків, їжі та під обстрілами.

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