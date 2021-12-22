Сколько украинцы потратят на новогодний стол и что будут дарить родным: опрос

Украинцы рассказали, сколько планируют потратить денег на новогодний стол, что будут дарить близким и собираться на Сочельник 24 декабря.

Журналисты 24 канала опросили украинцев по поводу новогодних планов. Ответы были разными, поэтому об этом читайте дальше.

Кстати Сказочный Новый год во Львове: куда пойти и что увидеть в праздничном городе

Святвечер 24 декабря

В последние годы на католическое Рождество у украинцев еще один выходной. Некоторые опрошенные отмечают, что собираться с семьей на Святвечер 24 декабря не планируют – только 6 января.

Однако некоторые организуют празднование и приглашают друзей. Другие говорят, что семью 24 декабря не собирают, но семейные посиделки устраивают. Кто будет дома, кто – поедет в гости к родителям.

Новогодний стол

Опрошенные признаются, что к столу на Новый год будут готовить простые блюда. Отмечают, что не представляют праздничного стола без оливье. Однако поскольку блюдо не очень полезно, готовить его будут не все. Также называют селедку под шубой и крабовый салат.

На Святвечер, конечно, будут готовить кутью. Кроме того, думают и об особых блюдах. Например, о запеченной утке или баноше.

Сколько денег готовы потратить

Люди говорят, что много денег тратить на празднование не собираются. Однако зависит от количества гостей. Однако минимальная сумма – тысяча гривен. Далее расходы будут колебаться до 3 – 4 тысяч гривен.

Подарки для близких

Украинцы уже активно готовят подарки к новогодним праздникам для своих родных и близких. Некоторые планируют подарить родителям кресло-качалку. Говорят, чтобы могли сидеть под елкой в ​​уюте.

Среди других вариантов – бытовая техника, ведь это всегда пригодится, в частности, как вариант называют блендер. Также хотят дарить духи и гаджеты. Чтобы подарок оставил ценные впечатления, некоторые будут вручать близким подарочные сертификаты или организовать поездку.

Пожелания украинцам

В первую очередь люди желают здоровья в следующем году, поскольку все остальное – второстепенное. Кроме того, желают оставаться собой и жить в гармонии.

Подытоживают: чтобы мечталось легко, но эти мечты воплощались в жизнь.