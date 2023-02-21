Сколько Украине необходимо самолетов для удачного контрнаступления: прогноз Резникова
Источник:"Бабель"
Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Украине необходимы самолеты для защиты территории и контрнаступления. Когда их могут предоставить ВСУ.
Министр обороны рассказал, сколько самолетов необходимо Украине для удачного контрнаступления.
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Когда Украине могут предоставить самолеты
Я бы сказал так: чем больше дадут, мы все уберем. Самолеты же не летают по одному, все зависит от задачи,
– сказал Резников.
Резников подчеркнул, что речь идет не о тысячах. Он отметил, что следует говорить о реалистичном плане.
По словам министра, у Франции есть свои истребители Mirage – поколение, аналогичное нашим МиГам. А еще они совершили новый современный Rafale.К слову. Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения разработан французской компанией Dassault Aviation.
Конечно, мы сперва будем бороться за полсотни, а потом – за сотню. Реалистично, если бы у нас была сотня самолетов с разными возможностями выполнения задач – это был бы неплохой кейс. И он реалистичен, потому что каждая страна может дать 10 – 15 штук, и это не уменьшит их обороноспособность,
– добавил Резников.
Российская авиация на границе с Украиной
- Министр обороны подчеркнул, что не следует разделять угрозу наступления россиян и применения авиации. По его словам, это две составляющие одного.
- Резников отметил, что "классическая военная наука учит – если планируешь идти в наступление, должна сделать три вещи: заставить своего оппонента остановиться и перейти в оборону; начать властвовать в воздухе, чтобы не дать ему пойти в контрнаступление; должен уничтожать все его резервы, логистические цепочки, запасы – и для этого тоже нужна авиация. Поэтому, когда мы говорим, что россияне готовятся к наступлению, это обязательно и об авиации".