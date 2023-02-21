Сколько Украине необходимо самолетов для удачного контрнаступления: прогноз Резникова

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Украине необходимы самолеты для защиты территории и контрнаступления. Когда их могут предоставить ВСУ.

Министр обороны рассказал, сколько самолетов необходимо Украине для удачного контрнаступления.

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Когда Украине могут предоставить самолеты

Я бы сказал так: чем больше дадут, мы все уберем. Самолеты же не летают по одному, все зависит от задачи,

– сказал Резников.

Резников подчеркнул, что речь идет не о тысячах. Он отметил, что следует говорить о реалистичном плане.

По словам министра, у Франции есть свои истребители Mirage – поколение, аналогичное нашим МиГам. А еще они совершили новый современный Rafale.

Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения разработан французской компанией Dassault Aviation.

Конечно, мы сперва будем бороться за полсотни, а потом – за сотню. Реалистично, если бы у нас была сотня самолетов с разными возможностями выполнения задач – это был бы неплохой кейс. И он реалистичен, потому что каждая страна может дать 10 – 15 штук, и это не уменьшит их обороноспособность,

– добавил Резников.

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