За годы независимости Украины количество детей уменьшилось почти вдвое. На территории Украины проживает 7,6 миллионов детей до 17 лет. Почти 70 тысяч детей живут без родительской опеки.

В Украине смертность преобладает над рождаемостью, ведь наша страна занимает 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 место – по показателю вымирания нации, сообщает 24 канал.

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Количество детей в Украине

Всего на территории Украины живет 7 579 700 детей:

из них – 69 852 сироты, из которых более 23 тысячи детей-сирот, еще 47 229 – лишены родительской опеки;

усыновления ждут 6 тысяч несовершеннолетних;

326 детей – бездомные.

Количество детей, проживающих на оккупированных территориях составляет 430 тысяч. С начала 2020 года от обстрелов пострадало 10 детей, только за первую неделю мая зафиксировали 6 таких случаев. Это вдвое больше, чем в этот период прошлого года.



Количество детей в Украине / Инфографика 24 канала

Также с начала войны на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей погибли более 240 детей, еще почти 500 получили ранения.

По данным Фонда "Рідні", 6 тысяч детей ждут усыновления.

Вы тоже можете стать родителями для одного из 6 тысяч малышей, которые мечтают о семье! Консультацию по поводу усыновления можно получить по номеру: 0 800 300 484. Детали на сайте ridni.org.ua