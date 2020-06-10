За роки незалежності України кількість дітей зменшилась майже вдвічі. На території України проживає 7,6 мільйонів дітей до 17 років. Майже 70 тисяч дітей живуть без батьківської опіки.

В Україні смертність переважає над народжуваністю, адже наша країна посідає 186 місце у світі за показником народжуваності й 13 місце – за показником вимирання нації, повідомляє 24 канал.

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Кількість дітей в Україні

Всього на території України мешкає 7 579 700 дітей:

з них – 69 852 сироти, з яких понад 23 тисячі дітей-сиріт, ще 47 229 – позбавлені батьківського піклування;

на всиновлення чекають 6 тисяч неповнолітніх;

326 дітей – безпритульні.

Кількість дітей, які проживають на окупованих територіях становить 430 тисяч. З початку 2020 року від обстрілів постраждало 10 дітей, лише за перший тиждень травня зафіксували 6 таких випадків. Це вдвічі більше, ніж у цей період минулого року.



Кількість дітей в Україні / Інфографіка 24 каналу

Також з початку війни на окупованих територіях Донецької і Луганської областей загинули понад 240 дітей, ще майже 500 – отримали поранення.

За даними Фонду "Рідні", 6 тисяч дітей чекають на всиновлення.

Ви теж можете стати батьками для одного з 6 тисяч малюків, які мріють про родину! Консультацію щодо усиновлення можна отримати за номером: 0 800 300 484. Деталі на сайті ridni.org.ua