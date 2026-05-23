В Минэкономики назвали количество забронированных мужчин

Кабмин обновляет правила бронирования военнообязанных. Предприятия должны повторно подтвердить статус критичности и скорректировать количество забронированных работников в соответствии с новыми квотами. Сейчас в Украине забронированными остаются более миллиона мужчин.

Об этом 23 мая в эфире телемарафона сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Сколько в Украине забронированных мужчин?

В Минэкономики планируют несколько пересмотреть условия бронирования мужчин от мобилизации, в частности на региональном уровне.

По количеству забронированных мужчин, Соболев отметил, что в последние годы она колеблется в пределах от 1,1 до 1,3 миллиона человек. Сейчас же, по его словам, более 1,3 миллионов мужчин имеют бронь.

Кроме того, министр экономики подробнее рассказал и о том, что в новых условиях компании должны пройти повторное подтверждение статуса критически важных предприятий. Если они не будут соответствовать обновленным критериям, то могут потерять этот статус и, соответственно, право бронировать работников.

По словам министра, в июне центральные органы власти и областные администрации пересмотрят критерии определения таких предприятий. После этого в июле-августе бизнес должен будет повторно подтвердить свое соответствие требованиям. Предприятия, которые не пройдут отбор по новым правилам, потеряют статус критичности.

Это фактически воспроизводит уже знакомую процедуру, которая проходила ранее и считается стандартной. Также после обновления правил компании должны скорректировать количество забронированных работников в соответствии с новыми квотами.

Почему повысили уровень зарплат для бронирования?

Как пояснил министр Соболев, теперь для бронирования работника средняя зарплата на предприятии должна составлять не менее трех минимальных зарплат – то есть 25 941 грн.

По его словам, пересмотр порога был необходимым из-за изменения экономической ситуации: от последнего повышения прошел год, за который выросла инфляция, а также повысился средний уровень зарплат по стране.

Важно отметить, что повышение требований по уровню зарплат касается именно частного бизнеса. Для государственных и коммунальных предприятий правило о трех минимальных зарплатах не применяется.

Кроме того, этот критерий не распространяется на отдельные категории компаний и работников, определенные в постановлении Кабинета Министров №76.