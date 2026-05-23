Про таке 23 травня в етері телемарафону повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Скільки в Україні заброньованих чоловіків?

В Мінекономіки планують дещо переглянути умови бронювання чоловіків від мобілізації, зокрема на регіональному рівні.

Щодо кількості заброньованих чоловіків, Соболев зазначив, що протягом останніх років вона коливається в межах від 1,1 до 1,3 мільйона осіб. Наразі ж, за його словами, понад 1,3 мільйона чоловіків мають бронь.

Окрім того, міністр економіки детальніше розповів і про те, що за нових умов компанії мають пройти повторне підтвердження статусу критично важливих підприємств. Якщо вони не відповідатимуть оновленим критеріям, то можуть втратити цей статус і, відповідно, право бронювати працівників.

За словами міністра, у червні центральні органи влади та обласні адміністрації переглянуть критерії визначення таких підприємств. Після цього в липні-серпні бізнес повинен буде повторно підтвердити свою відповідність вимогам. Підприємства, які не пройдуть відбір за новими правилами, втратять статус критичності.

Це фактично відтворює вже знайому процедуру, яка проходила раніше й вважається стандартною. Також після оновлення правил компанії мають скоригувати кількість заброньованих працівників відповідно до нових квот.

Чому підвищили рівень зарплат для бронювання?

Як пояснив міністр Соболев, тепер для бронювання працівника середня зарплата на підприємстві повинна становити не менше трьох мінімальних зарплат – тобто 25 941 грн.

За його словами, перегляд порогу був необхідним через зміни економічної ситуації: від останнього підвищення минув рік, за який зросла інфляція, а також підвищився середній рівень зарплат по країні.

Важливо зазначити, що підвищення вимог щодо рівня зарплат стосується саме приватного бізнесу. Для державних і комунальних підприємств правило про три мінімальні зарплати не застосовується.

Крім того, цей критерій не поширюється на окремі категорії компаній і працівників, визначені в постанові Кабінету Міністрів №76.