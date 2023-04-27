Об этом он отчитался в четверг, 27 апреля, на совместном брифинге с премьер-министром Люксембурга. Об этом пишет 24 канал.

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Поддержка партнеров: что уже получила Украина

"В целом из-за контактной группы во главе с США союзники НАТО и партнеры оказали Украине беспрецедентную помощь. Более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже доставлены", – сказал он.

По его данным, Украина получила 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другого оборудования, включая большое количество боеприпасов.

В общей сложности, по его словам, более 9 новых украинских бронетанковых бригад прошли обучение и получили снаряжение благодаря поддержке партнеров.

"Это предоставит Украине сильную позицию для дальнейшего отвоевания оккупированных территорий", – подчеркнул Столтенберг.

Сколько оружия необходимо Украине

Напомним, что подобную информацию вчера озвучил генерал США, командующий силами НАТО в ЕС Кристофер Каволи. Он заявил, что в Украину уже доставлено 98% обещанной бронетехники.

Также он заверил, что наши воины получают все обещанное оружие вовремя. Каволи добавил, что поддержка Украины продолжится и дальше.

Советник главы ОП Михаил Подоляк выразил сомнение, что Украина уже получила 98% обещанной бронетехники. Он подчеркнул, что о достаточности или недостаточности оружия может говорить только Генеральный штаб ВСУ. Также он добавил, что заявление Каволи основывается на тех подсчетах, о которых генерал США знает.

Подоляк подчеркнул, что техники должно быть гораздо больше. Также он заметил, что снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров.

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