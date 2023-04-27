Про це він прозвітував у четвер, 27 квітня, на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Люксембургу. Про це пише 24 Канал.

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Підтримка партнерів: що вже отримала Україна

"Загалом через контактну групу на чолі зі США союзники НАТО і партнери надали Україні безпрецедентну допомогу. Понад 98% бойових машин, обіцяних Україні, вже доставлені", – сказав він.

За його даними, Україна отримала 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та іншого обладнання, включно з великою кількістю боєприпасів.

В цілому, за його словами, понад 9 нових українських бронетанкових бригад пройшли навчання та отримали спорядження завдяки підтримці партнерів.

"Це надасть Україні сильну позицію для подальшого відвоювання окупованих територій", – підкреслив Столтенберг.

Скільки зброї необхідно Україні

Нагадаємо, що подібну інформацію вчора озвучив генерал США, командувач сил НАТО в ЄС Крістофер Каволі. Він заявив, що в Україну вже доставили 98% обіцяної бронетехніки.

Також він запевнив, що наші воїни отримують всю обіцяну зброю вчасно. Каволі додав, що підтримка України продовжиться й надалі.

Радник голови ОП Михайло Подоляк висловив сумнів, що Україна вже отримала 98% обіцяної бронетехніки. Він наголосив, що про достатність чи недостатність зброї може говорити лише Генеральний штаб ЗСУ. Також він додав, що заява Каволі ґрунтується на тих підрахунках, про які генерал США наразі знає.

Подоляк наголосив, що техніки має бути набагато більше. Також він зауважив, що снарядів, дійсно, дефіцит, особливо важких калібрів.

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