НАТО сплочено как никогда: США перебросили в Европу более 20 тысяч военных

Российский диктатор Владимир Путин считал, что НАТО пошатнется после 24 февраля 2022 года. Однако силы Североатлантического союза сплочены как никогда.

Об этом заявили в Министерстве обороны США. Там подчеркнули, что Альянс усилил свою оборону на восточном фланге.

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Нападение России на Украину – историческая угроза европейской безопасности

В ответ на наиболее насущную угрозу европейской безопасности после окончания Второй мировой войны мы вместе с нашими союзниками быстро двигались к дальнейшему объединению и укреплению НАТО.

– говорится в сообщении.

По данным министерства, опрокинули в Европу более 20 тысяч военных. В ведомстве подчеркивают, что НАТО как никогда сплочено, и обязательство США защищать каждый дюйм территории союзников остается непреклонным.

"Через год захватнической войны, которую ведет постоянный член Совета Безопасности ООН, наши союзники и партнеры по всему миру едины и решительны. Безрассудная незаконная война Путина – это не просто тотальное нападение на суверенитет Украины и историческая угроза европейской безопасности", – отмечают в Минобороны. .

Западные партнеры осуждают кровопролитную кампанию Кремля. Также они восхищаются украинским народом, который продемонстрировал потрясающую храбрость, сноровку и силу духа.

Сегодня и каждый день мы стоим рядом с мужественными украинцами, которые борются за защиту своей страны, и скучаем вместе с теми, кто потерял своих близких в ужасной и ненужной Москве войне,

– говорится в сообщении.

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