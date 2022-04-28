Сколько времени у путинского режима перед неминуемой гибелью его армии в Украине

Путин в очередной раз решил помахать ядерной дубинкой, угрожая неким молниеносным ответом не совсем понятно на что. Видимо на гипотетическую и даже больше, эфемерную военную помощь НАТО своими армиями Украине в войне против России.

Что же… дурний думкою багатіє. Но даже не о том. Дело в том, что Путина очень сильно напугал "рэйв" в Рамштайне.

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Русским страшно

Численно, он увидел союзников Украины и качественно, он понял, что это сулит. Нет, это не сулит переброску в Украину легионов НАТО, которые будут через месяц уже стоять под Москвой.

Это сулит значительное упрощение получения современного и высокотехнологичного оружия от стран НАТО и не только.

И тут включаются инстинкты самосохранения. Если Украина с имевшимся у неё запасом советской техники и вооружений, а так же энного количества своего технического потенциала и поставок от партнёров смогла не просто выстоять под напором “второй” армии в мире, но и сломить её наступление, то, что будет при ином техническом и технологическом обеспечении?

Время уходит

Далее, сразу за инстинктом самосохранения включается рационализм и остатки здравомыслия, хотя не в нужном направлении.

Дело в том, что обучение экипажей и расчётов занимает время. Базовое овладение навыками обращения это неделя-две, более глубокое изучение техники – месяц и более. Именно месяц и полтора есть у путинского режима перед неминуемой гибелью его группировки в Украине.

И именно по этой причине в российской пропаганде сейчас пытаются культивировать фейк про легионы НАТО, которые в мае или июне будут идти маршем на Москву – через месяц, максимум полтора у Украины уже будут первые боеспособные подразделения совсем другой армии.

Поэтому Путин и продолжает запугивать, традиционно, страны НАТО ядерным оружием, вместо того, чтобы бежать из Украины пока ещё не поздно. Ведь когда будет поздно, он останется даже без того, что называлось когда-то "второй" армией в мире.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: