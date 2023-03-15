А так хочет бомбить Европу: пропагандист Соловьев обзавелся в Италии 5 виллами

Один из самых одиозных российских пропагандистов, оказывается, имеет недвижимость в Европе, которую на словах так ненавидит. Хотя сейчас его недвижимость там заморожена.

Соловьев постоянно призывает бомбить Европу и оскорбляет разные страны. На своих пропагандистских высказываниях он зарабатывает много – на несколько вилл хватило.

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Что известно о доходе Соловьева

В 2020 году журналисты The Insider опубликовали данные о годовом доходе Соловьева. Только официальная годовая прибыль пропагандиста составляет 52,6 миллионов рублей. Сюда включены поступления от "Радио России", телеканала "Россия" и личной фирмы Соловьева "СВ Консалтинг" (по которой он по непонятным причинам получает сотни миллионов от государственного "Сбербанка").

Очевидно, что неофициально пропагандист зарабатывает гораздо больше. В частности, об этом свидетельствует его недвижимость.

У Соловьева 5 домов в Италии

Соловьев имеет в Италии 3 дома в Италии у озера Комо и еще 2 дома, которые принадлежат его матери.

С 2009 года Соловьев имеет вид на жительство в Италии. После полномасштабного вторжения в Украину итальянские власти арестовали недвижимость пропагандиста, и из-за санкций он больше не может попасть на территорию Евросоюза.

Против Соловьева наложены санкции в странах ЕС, Украине, Великобритании, Канаде, Швейцарии, Австралии, Японии и Новой Зеландии.