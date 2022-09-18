Военные резервы россии: сколько зеков агрессор перебрасывает в Украину

Перед анонсированным контрнаступлением ВСУ в сторону Херсона россия перебросила в город много своих военных, обнажив свои позиции в других местах. Теперь им там приходится думать, как обороняться.

Для этого приходится привлекать свои резервы. Кроме того, россия активно перебрасывает в Украину заключенных. Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Сколько зэков завербовала россия

Как отметил специалист, по осторожным оценкам в Украину едут около 7 тысяч российских заключенных. Именно такое количество россия смогла завербовать для войны.

Конечно, что контингент там такой "стремный". Из высшей иерархии преступного мира люди не едут. Едут люди из низших иерархий. Понятно, что они едут за деньги и обещания о свободе,

– отмечает Иван Ступак.

О каких-то военных способностях этих людей тоже не говорится. Впрочем, эксперт предполагает, что в течение нескольких недель их будут пытаться несколько подтянуть.

"Две – три недели, больше им не дадут. По военным меркам, две недели подготовки – это как вышли из автобуса, покурили и уехали назад", – иронизирует экс-сотрудник СБУ.

По его словам, чтобы сделать из человека военного нужно 2 – 3 месяца, а то и полгода, а уже все остальное – это боевой опыт.

Зэки начинают сдаваться

С таким низким уровнем подготовки зеки в российской армии будут просто пушечным мясом, которое будут бросать для попыток штурма украинских позиций.

Хорошая новость в том, что они уже начинают сдаваться. Юрий Бутусов публиковал видео, как один из этих зеков сдался. Это неплохая история такая информационная,

– убежден Иван Ступак.

Он объясняет, что такие видео можно демонстрировать, чтобы показать, мол, сдавайтесь в плен, а Украина вас просто обменяет. Правда, подобные военные не заинтересованы в обмене.

"Ведь им придется возвращаться в места отбывания наказаний. Поэтому можно оставить их в Украине исключительно для проведения эксгумации зверств как в Изюме или для разборки завалов в других городах", – объяснил эксперт.

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