Для увеличения валютных поступлений Украина должна добывать больше железной руды, – ученые

Современный мировой вектор развития металлургии, предусматривающий переход на производство "зеленой" стали, формирует спрос на высококачественный железорудный концентрат. Это требует от горно-обогатительных комбинатов Украины дополнительных усилий.

В частности, речь идет о переходе от выпуска концентратов с содержанием железа 64 – 68% к производству концентратов с содержанием железа 70 – 71%, поскольку мы имеем достаточно бедные руды. Об этом шла речь на международной конференции "Железорудные месторождения Украины: современные проблемы и перспективы разработки".

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В то же время, увеличение добычи и экспорта железной руды на внешние рынки окажет существенную поддержку экономике Украины в военное время. Так, по словам профессора Киево-Могилянской Академии Лидии Горошковой, большинство стран, которые имеют залежи железной руды, пытаются путем увеличения экспорта уменьшить последствия кризисов. И Украина не является исключением: учитывая потребность нашей экономики в валюте, есть необходимость увеличить объемы добычи и экспорта железной руды.

Однако ученые заметили: спецификой украинской железорудной отрасли является использование бедных руд с содержанием общего железа около 30%. Это обуславливает необходимость дальнейшей переработки и обогащения руд, в том числе – процессы подработки и измельчения, магнитной сепарации, флотации и обезвоживания.

В итоге горная порода с долей железа 30% переходит в рыхлый пульпоподобный мономинеральный продукт – магнетитовый концентрат с долей железа 64 – 68%. Это позволяет сделать их более ликвидным товаром, отметил завкафедрой минералогии, геохимии и петрографии Института геологии КНУ имени Тараса Шевченко Сергей Шнюков.

Но концентрат, который получают в процессе глубокой переработки, является совершенно новым продуктом, что отличается от руды, говорит Владимир Михайлов, завкафедрой полезных ископаемых Института геологии КНУ имени Тараса Шевченко. Он обратил внимание, что этот вопрос является предметом сомнений для налоговых органов, которые опираются на редакцию Налогового кодекса 2014 года, где понятие первичной обработки руд сформулировано нечетко.

Мы много занимались этим вопросом и установили, что на стадии глубокой переработки с рудой происходят кардинальные качественные изменения. Она превращается в совершенно новый продукт – меняется ее агрегатное состояние и минеральный состав. Поэтому, на наш взгляд, претензии налоговой службы являются необоснованными,

– отметил ученый.

К похожему выводу пришла и группа ученых Института геохимии, минералогии и рудообразования имени Николая Пантелеймоновича Семененко НАН Украины. Они отметили, что правовой аспект заключается в том, что магнетит в концентрате и магнетит в исходной руде являются по сути разными минеральными фазами.

То есть, при обогащении руды происходят изменения кристаллического состояния и химического состава основного минерального компонента руды.

А значит, налогообложение рентной платой должно завершаться на этапе дробления добытой железной руды.