В настоящее время в ВСУ более 40 тысяч военнослужащих женщин. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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Сколько женщин находятся на передовой
Чиновница отметила, что в рядах Вооруженных Сил находится 42 тысячи женщин-военнослужащих. Вместе с гражданскими работницами – 60 000.
Из них 5 тысяч на передовой. К сожалению, 107 женщин погибли и есть раненые. Украинские женщины в строю, защищают государство так же как и мужчины,
– подчеркнула Маляр.
Также она добавила, что над вызовами, возникающими во время полномасштабной войны, работает мощная команда советников по гендерным вопросам ВСУ.