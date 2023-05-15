В настоящее время в ВСУ более 40 тысяч военнослужащих женщин. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Сколько женщин находятся на передовой

Чиновница отметила, что в рядах Вооруженных Сил находится 42 тысячи женщин-военнослужащих. Вместе с гражданскими работницами – 60 000.

Из них 5 тысяч на передовой. К сожалению, 107 женщин погибли и есть раненые. Украинские женщины в строю, защищают государство так же как и мужчины,

– подчеркнула Маляр.

Также она добавила, что над вызовами, возникающими во время полномасштабной войны, работает мощная команда советников по гендерным вопросам ВСУ.

Обратите внимание! В Украине не производится мобилизация женщин, даже медиков. Они могут стать на защиту Родины только добровольно. Также важно знать, что защитниц отправляют на передний край фронта только с их согласия. Если же военнообязанная женщина получает повестку, то это для уточнения данных, подчеркнула замминистра обороны.