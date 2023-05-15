Наразі у ЗСУ понад 40 тисяч військовослужбовиць. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
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Скільки жінок перебувають на передовій
Посадовиця зазначила, що у лавах Збройних Сил перебуває 42 тисячі жінок–військовослужбовиць. Разом з цивільними працівницями – 60 000.
З них 5 тисяч на передовій. На жаль, 107 жінок загинуло і є поранені. Українські жінки в строю, боронять державу так само як і чоловіки,
– наголосила Маляр.
Також вона додала, що над викликами, які виникають під час повномасштабної війни, працює потужна команда радників з гендерних питань ЗСУ.