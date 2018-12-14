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      Сколько автомобилей в 2018 году выпустил "ЗАЗ": неожиданные факты

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      Тариэл Васадзе – бывший член Партии регионов и по совместительству бывший монополист автомобильоного рынка Украины. Именно благодаря ему на украинских дорогах тысячами ездили Lanos Sens, а приобрести иномарку было в разы дороже.

      Однако с начала 2018 года Запорожский автомобилестроительный завод выпустил один автомобиль для того, чтобы протестировать техническое состояние оборудования.

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      В ноябре прошлого года "ЗАЗ" произвел 160 легковых автомобилей.

      ЗАЗ авто машина

      В ноябре 2017 года "ЗАЗ" произвел 160 легковых автомобилей

      Всего с начала года в Украине изготовлено 6350 единиц автотранспортных средств. Из них легковых автомобилей – 5463 штук, коммерческих – 132, автобусов – 755.

      ЗАЗ авто машина Ланос

      С начала года в Украине изготовлено 6350 единиц транспорта

      Это на 17% меньше чем в ноябре 2017 года.

      Сейчас в "ЗАЗ" работает примерно 1000 человек. В 2007 году эта цифра достигала 20 тысяч сотрудников.

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

      Теги: Новости Запорожья Транспорт
      Источник: 24 канал
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