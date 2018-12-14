Скільки автомобілів у 2018 році випустив "ЗАЗ": неочікувані факти
Таріел Васадзе – колишній член Партії регіонів і за сумісництвом колишній монополіст автомобільоного ринку України. Саме завдяки йому на українських автошляхах тисячами їздили Lanos Sens, а придбати іномарку було в рази дорожче.
Проте з початку 2018 року Запорізький автомобілебудівний завод випустив всього один автомобіль для того, щоб протестувати технічний стан обладнання.
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У листопаді минулого року "ЗАЗ" виробив 160 легкових автомобілів.
У листопаді 2017 року "ЗАЗ" виробив 160 легкових автомобілів
Всього з початку року в Україні виготовлено 6350 одиниць автотранспортних засобів. З них легкових автомобілів – 5463 штук, комерційних – 132, автобусів – 755.
З початку року в Україні виготовлено 6350 одиниць транспорту
Це на 17% менше ніж у листопаді 2017 року. Зараз в "ЗАЗ" працює приблизно 1000 працівників. У 2007 році ця цифра сягала 20 тисяч співробітників.
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