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      Скільки автомобілів у 2018 році випустив "ЗАЗ": неочікувані факти

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      Таріел Васадзе – колишній член Партії регіонів і за сумісництвом колишній монополіст автомобільоного ринку України. Саме завдяки йому на українських автошляхах тисячами їздили Lanos Sens, а придбати іномарку було в рази дорожче.

      Проте з початку 2018 року Запорізький автомобілебудівний завод випустив всього один автомобіль для того, щоб протестувати технічний стан обладнання.

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      У листопаді минулого року "ЗАЗ" виробив 160 легкових автомобілів.

      ЗАЗ авто машина
      У листопаді 2017 року "ЗАЗ" виробив 160 легкових автомобілів

      Всього з початку року в Україні виготовлено 6350 одиниць автотранспортних засобів. З них легкових автомобілів – 5463 штук, комерційних – 132, автобусів – 755.

      ЗАЗ авто машина Ланос
      З початку року в Україні виготовлено 6350 одиниць транспорту

      Це на 17% менше ніж у листопаді 2017 року. Зараз в "ЗАЗ" працює приблизно 1000 працівників. У 2007 році ця цифра сягала 20 тисяч співробітників.

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

      Теги: Транспорт Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 канал
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