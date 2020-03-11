Сколько боевиков уничтожили украинские военные в марте 2020: подтвержденные данные
Потери российско-оккупационных войск на Донбассе в марте 2020 составляют 52 человек, и это только по подтвержденным данным.
Сколько боевиков потерял враг на Донбассе
- Российско-оккупационные войска на Донбассе потеряли в марте убитыми 21 человека;
- Раненых и травмированных – 31 человека.
Об этом рассказала в фейсбуке пресс-служба ООС 10 марта.
Потери на Донбассе Известны имена двух погибших в боях под Песками
Также уничтожено или повреждено военную технику боевиков:
- Автомобиль,
- Беспилотный летательный аппарат,
- Многоцелевой бронированный тягач.
Реакция на агрессивные действия противника
В Объединенных силах отметили, что ВСУ будут реагировать адекватно:
- Если украинском военным будет угрожать опасность,
- Если враг попытается захватить территории.
Адекватная реакция – это огонь по противнику до подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий.
Важно! В 2020 году на Донбассе погибли более 20 военных: поименный список
Карта оккупированных территорий и линии разграничения / Инфографика 24 канала
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