Сколько боевиков уничтожили украинские военные в марте 2020: подтвержденные данные

Потери российско-оккупационных войск на Донбассе в марте 2020 составляют 52 человек, и это только по подтвержденным данным.

Сколько боевиков потерял враг на Донбассе

Российско-оккупационные войска на Донбассе потеряли в марте убитыми 21 человека;

Раненых и травмированных – 31 человека.

Об этом рассказала в фейсбуке пресс-служба ООС 10 марта.

Потери на Донбассе Известны имена двух погибших в боях под Песками

Также уничтожено или повреждено военную технику боевиков:

Автомобиль,

Беспилотный летательный аппарат,

Многоцелевой бронированный тягач.

Реакция на агрессивные действия противника

В Объединенных силах отметили, что ВСУ будут реагировать адекватно:

Если украинском военным будет угрожать опасность,

Если враг попытается захватить территории.

Адекватная реакция – это огонь по противнику до подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий.

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