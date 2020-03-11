Скільки бойовиків знищили українські військові у березні 2020: підтверджені дані
Втрати російсько-окупаційних військ на Донбасі в березні 2020 року становлять 52 людини, і це тільки за підтвердженими даними.
Скільки бойовиків втратив ворог на Донбасі
- Російсько-окупаційні війська на Донбасі втратили у березні вбитими 21 людину;
- Поранених та травмованих – 31 людина.
Про це розповіла у фейсбуці пресслужба ООС 10 березня.
Втрати на Донбасі Відомі імена двох загиблих у боях під Пісками
Також знищено або пошкоджено військову техніку бойовиків:
- Автомобіль,
- Безпілотний літальний апарат,
- Багатоцільовий броньований тягач.
Реакція на агресивні дії противника
В Об'єднаних силах наголосили, що ЗСУ реагуватимуть адекватно:
- Якщо українським військовим загрожуватиме небезпека,
- Якщо ворог спробує захопити території.
Адекватна реакція – це вогонь у відповідь по противнику аж до придушення його вогневих засобів та припинення агресивних дій.
Важливо! У 2020 році на Донбасі загинули понад 20 військових: поіменний список
Карта окупованих територій та лінії розмежування / Інфографіка 24 каналу
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