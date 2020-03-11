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      Скільки бойовиків знищили українські військові у березні 2020: підтверджені дані

      - Читать новость на русском
      В ОС повідомили, скільки бойовиків втратив ворог на Донбасі протягом березня / opinionua.com

      Втрати російсько-окупаційних військ на Донбасі в березні 2020 року становлять 52 людини, і це тільки за підтвердженими даними.

      Скільки бойовиків втратив ворог на Донбасі

      • Російсько-окупаційні війська на Донбасі втратили у березні вбитими 21 людину;
      • Поранених та травмованих – 31 людина.

      Про це розповіла у фейсбуці пресслужба ООС 10 березня.

      Втрати на Донбасі Відомі імена двох загиблих у боях під Пісками

      Також знищено або пошкоджено військову техніку бойовиків:

      • Автомобіль,
      • Безпілотний літальний апарат,
      • Багатоцільовий броньований тягач. 

      Реакція на агресивні дії противника

      В Об'єднаних силах наголосили, що ЗСУ реагуватимуть адекватно:

      • Якщо українським військовим загрожуватиме небезпека,
      • Якщо ворог спробує захопити території.

      Адекватна реакція – це вогонь у відповідь по противнику аж до придушення його вогневих засобів та припинення агресивних дій.

      Важливо! У 2020 році на Донбасі загинули понад 20 військових: поіменний список

      Війна на Донбасі
      Карта окупованих територій та лінії розмежування / Інфографіка 24 каналу

      Останні новини про коронавірус в Україні: в Чернівцях 5 підозр на хворобу
      10 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Проросійські бойовики Окуповані території Україна – Росія Війна на Донбасі Новини України
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