Скільки бойовиків знищили українські військові у березні 2020: підтверджені дані

Втрати російсько-окупаційних військ на Донбасі в березні 2020 року становлять 52 людини, і це тільки за підтвердженими даними.

Скільки бойовиків втратив ворог на Донбасі Російсько-окупаційні війська на Донбасі втратили у березні вбитими 21 людину;

Поранених та травмованих – 31 людина. Про це розповіла у фейсбуці пресслужба ООС 10 березня. Втрати на Донбасі Відомі імена двох загиблих у боях під Пісками Також знищено або пошкоджено військову техніку бойовиків: Автомобіль,

Безпілотний літальний апарат,

Багатоцільовий броньований тягач. Реакція на агресивні дії противника В Об'єднаних силах наголосили, що ЗСУ реагуватимуть адекватно: Якщо українським військовим загрожуватиме небезпека,

Якщо ворог спробує захопити території. Адекватна реакція – це вогонь у відповідь по противнику аж до придушення його вогневих засобів та припинення агресивних дій. Важливо! У 2020 році на Донбасі загинули понад 20 військових: поіменний список

Карта окупованих територій та лінії розмежування / Інфографіка 24 каналу