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      Сколько боевых машин получила российская армия в этом году: известны цифры

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      Стало известно, сколько боевых машин получила российская армия в этом году
      Стало известно, сколько боевых машин получила российская армия в этом году / Фото из открытых источников

      В этом году армия страны-агрессора получила более 4 тысяч боевых машин. Также в российских войсках возросло количество современного бронетанкового вооружения.

      Об этом сообщил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-лейтенант Александр Шевченко, пишет ТАСС.

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      Так, в 2018 году вооруженные силы России получили приблизительно 4 тысячи единиц бронетанкового вооружения и техники, в том числе – автомобильного.

      "В эксплуатацию ввели более 3 тысяч единиц. Доля современного бронетанкового вооружения и техники в войсках увеличилось с 29% в прошлом году до 31% в этом", – сказал Шевченко.

      По словам российского генерал-лейтенанта, аналогичный показатель автомобильной техники вырос с 54% до 59%.

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      Шевченко также отметил, что в русские войска в этом году поступило более 180 танков, около 300 боевых машин пехоты и 250 бронетранспортеров.

      Теги: Новости политики Новости России Оружие
      Источник: 24 Канал
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