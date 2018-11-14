Сколько боевых машин получила российская армия в этом году: известны цифры

В этом году армия страны-агрессора получила более 4 тысяч боевых машин. Также в российских войсках возросло количество современного бронетанкового вооружения.

Об этом сообщил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-лейтенант Александр Шевченко, пишет ТАСС.

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Так, в 2018 году вооруженные силы России получили приблизительно 4 тысячи единиц бронетанкового вооружения и техники, в том числе – автомобильного.

"В эксплуатацию ввели более 3 тысяч единиц. Доля современного бронетанкового вооружения и техники в войсках увеличилось с 29% в прошлом году до 31% в этом", – сказал Шевченко.

По словам российского генерал-лейтенанта, аналогичный показатель автомобильной техники вырос с 54% до 59%.

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Шевченко также отметил, что в русские войска в этом году поступило более 180 танков, около 300 боевых машин пехоты и 250 бронетранспортеров.