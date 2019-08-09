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      Оклады новых нардепов: инфографика

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      Какую зарплату будут получать новые законотворцы
      Какую зарплату будут получать новые законотворцы / 24 канал

      Верховная Рада 9-го созыва заработает. Больше или меньше денег, чем предыдущие парламентарии, будут получать новые народные избранники, посчитал 24 канал.

      Должностной оклад зависит от должности каждого законодателя. Ни один депутат не может быть "просто" депутатом. Он занимает в парламенте определенную должность.

      Узнайте, какой была Верховная Рада 8 созыва в цифрах: кто, как и за сколько работал в парламенте

      Поэтому оклад составляет:

      • спикера Верховной Рады – 12 прожиточных минимумов;
      • первого заместителя главы парламента – 11,5;
      • заместителя главы парламента – 11;
      • главы комитета Рады – 10,5;
      • первого заместителя и заместителя главы комитета – 10,3;
      • члена комитета – 10.

      Прожиточный минимум с 1 июля составляет 1936 гривен (а с 1 декабря будет 2027). Итак зарплаты будут такие:

      • спикера Верховной Рады – 23 232 гривен;
      • первого заместителя главы парламента – 22 264;
      • заместителя главы парламента – 21 296;
      • главы комитета Рады – 20 238;
      • первого заместителя и заместителя главы комитета – 19 940,8;
      • члена комитета – 19 360.

      В инфографике для сравнения – цифры окладов законодателей за прошедший год (взяли прожиточный минимум по состоянию на 1 июля 2018 по закону о госбюджете-2018).

      Скільки зароблятимуть нардепи
      Сколько будут зарабатывать нардепы

      Заметим, это только голый оклад. На самом деле нардепы получают значительно больше.

      Кроме того, для депутатов законом предусмотрены еще и другие "плюшки": компенсации за проезд по всей территории Украины, на жилье в столице (гостиница или аренда квартиры), деньги на командировки по Украине и за границу. При этом на командировку предусмотрена определенная сумма на всех депутатов. И сильно "роскошествовать" им не позволено. Например, оплата частного самолета сюда не входит.

      Ранее 24 канал посчитал: Сколько денег из бюджета ушло на депутатов 8 созыва

      Также за госсредства нардеп может содержать служебное помещение в своем округе, где проводит прием граждан. Еще есть доплаты к зарплате за ученую степень или почетное звание. А еще нардепы обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием.

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      Где смотреть канал Setanta Sport в Украине
      9 августа
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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Деньги Публикации Законодательство Инфографика Рынок труда
      Источник: 24 канал
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