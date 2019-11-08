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      Сколько дел уже открыли против представителей новой власти: ответ Рябошапки

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      Есть ли дела против представителей новой власти
      Есть ли дела против представителей новой власти / Фото из открытых источников

      Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, что против некоторых представителей новой власти уже заведены уголовные производства.

      Об этом он сказал в программе "Что это было" в эфире 24 канала.

      Важно! С января депутатов могут задерживать по такой же процедуре, как и обычных граждан, – Рябошапка

      По его словам, открыто производство относительно возможного взяточничества в одном из комитетов в парламенте. "Коррупционная прокуратура открыла дело и сейчас активно проводит допросы – ежедневно допрашивают народных депутатов. Возможно, там будут какие-то процессуальные результаты", – ответил Рябошапка.

      Мы также проводим служебное расследование относительно переписки между народным депутатом и лицом, которое себя называет "Саша Ярош", кажется, по поводу возможного вмешательства в работу Генпрокуратуры,
      – заверил он.

      Переписка нардепов с пранкером-Рябошапкой:

      Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко. В переписке пранкер от имени генпрокурора Руслана Рябошапки общается с Тищенко о ситуации внутри фракции, конфликте нардепа с Александром Ткаченко и деньгах "в конвертах" для "слуг народа".

      Еще один народный избранник от "Слуги народа" Богдан Яременко в парламенте переписывался с проституткой. В частности, он спрашивал у девушки о стоимости таких услуг. Скандальную переписку зафиксировали журналисты. Впоследствии он написал извинения за собственную интимную переписку, а помог ему в этом пранкер под ником "Джокер".

      Кроме того, минимум два случая уже зарегистрировала САП, добавляет Рябошапка.

      "Также мы открыли производство по факту угроз президенту, сейчас проводятся следственные действия СБУ или ГБР. Да, в этом деле прокуроры должны учитывать и возможные риски, но они руководствуются уголовным кодексом. Даже если люди имеют мандат народного депутата, они также должны помнить, что они сильно ограничены в своих словах и действиях, в том числе и уголовным кодексом", – сказал генпрокурор.

      Рябошапка подытожил, что так много чиновников еще никогда не привлекались к ответственности, в частности только за последние два месяца – больше десяти народных депутатов.

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      Теги: Новости Украины Слуга народа Верховная Рада Скандал Криминальные новости ГПУ САП Руслан Рябошапка
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