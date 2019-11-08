Скільки справ вже відкрили проти представників нової влади: відповідь Рябошапки

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка розповів, що проти деяких представників нової влади вже заведені кримінальні провадження.

Про це він сказав у програмі "Що це було" в ефірі 24 каналу.

Важливо! З січня депутатів можуть затримувати за такою ж процедурою, як і звичайних громадян, – Рябошапка

За його словами, відкрите провадження щодо можливого хабарництва у одному з комітетів у парламенті. "Корупційна прокуратура відкрила справу і зараз активно проводить допит – щодня допитують народних депутатів. Можливо там будуть якісь процесуальні результати", – відповів Рябошапка.

Ми також проводимо службове розслідування щодо переписки між народним депутатом і особою, яка себе називає "Саша Ярош", здається, з приводу можливого втручання в роботу Генпрокуратури,

– запевнив він.

Листування нардепів з пранкером-Рябошапкою:



Пранкер "Джокер" опублікував листування з нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком. У листуванні пранкер від імені генпрокурора Руслана Рябошапки спілкується з Тищенком про ситуацію всередині фракції, конфлікт нардепа з Олександром Ткаченком та гроші "в конвертах" для "слуг народу".



Ще один народний обранець від "Слуги народу" Богдан Яременко у парламенті переписувався з повією. Зокрема, він запитував у дівчини про вартість таких послуг. Скандальне листування зафіксували журналісти. Згодом він написав вибачення за власну інтимну переписку, а допоміг йому у цьому пранкер під ніком "Джокер".

Окрім того, щонайменше два випадки вже зареєструвала САП, додає Рябошапка.

"Також ми відкрили провадження за фактом погроз президентові, зараз проводяться слідчі дії СБУ чи ДБР. Так, у цій справі прокурори повинні зважати і на можливі ризики, але вони керуються кримінальним кодексом. Навіть якщо люди мають мандат народного депутата, вони також повинні пам’ятати, що вони сильно обмежені у своїх словах і діях, в тому числі і кримінальним кодексом", – сказав генпрокурор.

Рябошапка підсумував, що так багато високопосадовців ще ніколи не притягалися до відповідальності, зокрема лише за останні два місяці – більше десяти народних депутатів.