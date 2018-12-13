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      Сколько денег политики тратят на рекламу в соцсетях: впечатляющие цифры

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      Накануне выборов кандидаты в президенты активно осваивают Facebook, Twitter и Instagram. Там они не только рекламируют себя, но и ищут избирателей, которые вскоре поставят крестики напротив их фамилии в бюллетенях. Кроме того, кандидаты в президенты активно ищут лидеров мнений, через которых впоследствии смогут влиять на аудиторию.

      Кандидаты в президенты принялись активно пиарить себя в соцсетях, а больше всего для этого используют Facebook.

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      В этой соцсети зарегистрированы более 12 миллионов украинцев. По мнению эксперта по вопросам управления репутацией Бориса Тизенгаузена, реклама в социальных сетях намного дешевле, чем на телевидении. Поэтому почти все кандидаты ведут свою страницу. Активные аккаунты есть у Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Лидер партии "Батькивщина" оккупировала почти все рекламное пространство YouTube.

      Каждый рекламный ролик Тимошенко набирает до миллиона просмотров. Это делается исключительно на финансах. Стоит отметить, что на каждый такой ролик тратится свыше 10 тысяч долларов, чтобы его увидел этот миллион,
      – сказал основатель диджитал-агентства Postman Ярослав Медведь.

      Кроме того, Юлия Тимошенко наращивает активность в Instagram благодаря розыгрышам iPhone.

      Юлия Тимошенко разыгрывает iPhone

      Однако в целом кандидаты мало используют Instagram, ведь здесь не любят политику и не читают длинных текстов. Больше всего подписчиков насобирал Владимир Зеленский – у него более 1,5 миллиона поклонников – благодаря многочисленным телевизионным шоу.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #новийслуганароду #скоро #березнь2019

      Допис, поширений Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

      Почти забыли пиар-менеджеры политиков и о Twitter. Здесь главный лидер мнений Святослав Вакарчук – тоже кандидат, который пока не определился. Его краткие патриотические высказывания разбирают на цитаты.

      Пользователей соцсетей привлекают эмоции, а лучше срабатывает тема еды. Поэтому Тимошенко пьет кофе на заправке и печет сырники. На втором месте – мода и одежда, а на третьем – животные. В аккаунтах Порошенко поселились коты, а Ляшко часто обнимает собак и целует коров. Впоследствии, по замыслу технологов, виртуальные лайки под постами превратятся в реальные крестики в бюллетенях.

      Бывает и опосредованная реклама, которая осуществляется через лидеров мнений. По мнению руководителя Центра контент-анализа Александра Мариковского, лидер мнений, который публично поддерживает кого-то из политиков, фактически, имеет всю электоральную массу.

      На що партії витрачали кошти у ІІ кварталі 2018 року

      На что партии тратили средства во втором квартале 2018 года

      Эксперты прогнозируют, что с началом официальной кампании реклама подорожает везде. Не станут исключением даже соцсети. Если верить отчетам партий, весной они потратили 43 миллиона гривен на рекламу. А с июля по сентябрь одна только "Батькивщина" отдала на пиар 73 миллиона, на втором месте по затратам баннеры и видеоролики "Радикальной партии" Ляшко – почти 5 миллионов.

      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Twitter Facebook Instagram Реклама Олег Ляшко Святослав Вакарчук Владимир Зеленский Петр Порошенко Юлия Тимошенко Интернет Telegram
      Источник: 24 канал
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