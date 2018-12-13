Скільки грошей політики витрачають на рекламу в соцмережах: вражаючі цифри

Напередодні виборів кандидати у президенти активно освоюють Facebook, Twitter та Instagram. Там вони не лише рекламують себе, а й шукають виборців, які незабаром поставлять хрестики навпроти їх прізвища у бюлетенях. Крім того, кандидати в президенти активно шукають лідерів думок, через яких згодом зможуть впливати на аудиторію.

Кандидати в президенти взялися активно піарити себе в соцмережах, а найбільше для цього використовують Facebook.

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У цій соцмережі зареєстровані понад 12 мільйонів українців. На думку експерта з питань управління репутацією Бориса Тизенгаузена, реклама у соціальних мережах набагато дешевша, ніж на телебаченні. Тому майже всі кандидати ведуть свою сторінку. Найактивніші акаунти мають Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Лідерка партії "Батьківщина" окупувала майже весь рекламний простір YouTube.

Кожен рекламний ролик Тимошенко набирає до мільйона переглядів. Це робиться виключно на фінансах. Варто зазначити, що на кожен такий ролик витрачається понад 10 тисяч доларів, аби його побачив цей мільйон,

– сказав засновник діджитал-агентства Postman Ярослав Ведмідь.

Крім того, Юлія Тимошенко нарощує активність в Instagram завдяки розіграшам iPhone.



Юлія Тимошенко розігрує iPhone

Проте загалом кандидати мало використовують Instagram, адже тут не люблять політику і не читають довгих текстів. Найбільше підписників назбирав Володимир Зеленський – у нього більше 1,5 мільйона шанувальників – завдяки численним телевізійним шоу.

Майже забули піар-менеджери політиків і про Twitter. Тут головний лідер думок Святослав Вакарчук – теж кандидат, який поки не визначився. Його короткі патріотичні вислови розбирають на цитати.

Справжній Суддя-це не тільки фаховий юрист, це ще й моральний авторитет, який добре усвідомлює суспільне значення своїх дій. Але не буде в наших судах -моральних авторитетів, поки там панує #СиндромНасірова — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 12 декабря 2018 г.

Користувачів соцмереж приваблюють емоції, а найкраще спрацьовує тема їжі. Тому Тимошенко п'є каву на заправці та пече сирники. На другому місці – мода та одяг, а на третьому – тварини. В акаунтах Порошенка оселилися коти, а Ляшко часто обіймає собак і цілує корів. Згодом, за задумом технологів, віртуальні лайки під постами перетворяться на реальні хрестики у бюлетенях.

Буває й опосередкована реклама, яка здійснюється через лідерів думок. На думку керівника Центру контент-аналізу Олександра Маріковського, лідер думок, який публічно підтримує когось з політиків, фактично, має всю електоральну масу.



На що партії витрачали кошти у другому кварталі 2018 року

Експерти прогнозують, з початком офіційної кампанії реклама подорожчає всюди. Не стануть винятком навіть соцмережі. Якщо вірити звітам партій, навесні вони витратили 43 мільйони гривень на рекламу. А з липня по вересень одна лише "Батьківщина" віддала на піар 73 мільйони, на другому місці за витратами банери й відеоролики "Радикальної партії" Ляшка – майже 5 мільйонів.