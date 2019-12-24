Сколько денег потратила Украина на участие Зеленского в нормандском саммите

Поездка украинской делегации на саммит лидеров стран "нормандской четверки" обошлась украинскому бюджету в почти 1,6 миллиона гривен. Нормандский саммит прошел в Париже 9 декабря.

Как сообщило Государственное управление делами в ответе на запрос журналистов телеканала "112 Украина", украинская делегация во главе с президентом страны Владимиром Зеленским находились в Париже с 8 по 10 декабря.

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На обеспечение этого визита и передовой группы по его подготовке Государственное управление делами заплатило 25,3 тысяч евро, а это по нынешнему курсу НБУ примерно равна 651,7 тысяч гривен.

Также ведомство предварительно оплатило авиаперелет. Эта сумма составляет 925,2 тысячи гривен.

Итак, всего на командировку Зеленского вместе с делегацией на норманский саммит из бюджета потратили 1,576 миллиона гривен.

Заметим, что командировка Зеленского в Соединенные Штаты Америки на заседание Генеральной Ассамблеи ООН стоила налогоплательщикам 74 тысяч долларов и почти 120 тысяч гривен. В рамках этого визита украинский президент, в частности, выступил на Генассамблее ООН и провел встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

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