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      Сколько денег потратила Украина на участие Зеленского в нормандском саммите

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      Лидеры "нормандской четверки" – Владимир Зеленский (Украина), Ангела Меркель (Германия), Эммануэль Макрон (Франция), Владимир Путин (Россия) / Getty Images

      Поездка украинской делегации на саммит лидеров стран "нормандской четверки" обошлась украинскому бюджету в почти 1,6 миллиона гривен. Нормандский саммит прошел в Париже 9 декабря.

      Как сообщило Государственное управление делами в ответе на запрос журналистов телеканала "112 Украина", украинская делегация во главе с президентом страны Владимиром Зеленским находились в Париже с 8 по 10 декабря.

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      На обеспечение этого визита и передовой группы по его подготовке Государственное управление делами заплатило 25,3 тысяч евро, а это по нынешнему курсу НБУ примерно равна 651,7 тысяч гривен.

      Также ведомство предварительно оплатило авиаперелет. Эта сумма составляет 925,2 тысячи гривен.

      Итак, всего на командировку Зеленского вместе с делегацией на норманский саммит из бюджета потратили 1,576 миллиона гривен.

      Заметим, что командировка Зеленского в Соединенные Штаты Америки на заседание Генеральной Ассамблеи ООН стоила налогоплательщикам 74 тысяч долларов и почти 120 тысяч гривен. В рамках этого визита украинский президент, в частности, выступил на Генассамблее ООН и провел встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

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      Нормандська четвірка, Нормандський саміт, Париж, Нормандія, Зеленський, Путін
      О чем договорилась нормандская четверка в Париже / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Владимир Зеленский Деньги Нормандский формат Нормандская встреча 2019
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