Скільки грошей витратила Україна на участь Зеленського у нормандському саміті

Поїздка української делегації на саміт лідерів країн "нормандської четвірки" обійшлася українському бюджету у майже 1,6 мільйона гривень. Нормандський саміт пройшов у Парижі 9 грудня.

Як повідомило Державне управління справами у відповіді на запит журналістів телеканалу "112 Україна", українська делегація на чолі з президентом країни Володимиром Зеленським перебували у Парижі з 8 по 10 грудня.

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На забезпечення цього візиту та передової групи з його підготовки Державне управління справами сплатило 25,3 тисяч євро, а це за нинішнім курсом НБУ приблизно дорівнює 651,7 тисяч гривень.

Також відомство попередньо оплатило авіапереліт. Ця сума складає 925,2 тисячі гривень.

Отже, загалом на відрядження Зеленського разом із делегацією на норманський саміт з бюджету витратили 1,576 мільйона гривень.

Зауважимо, що відрядження Зеленського до Сполучених Штатів Америки на засідання Генеральної асамблеї ООН коштувало платникам податків 74 тисяч доларів і майже 120 тисяч гривень. У межах цього візиту український президент, зокрема, виступив на Генасамблеї та провів зустріч із американським президентом Дональдом Трампом.

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Про що домовилася нормандська четвірка у Парижі / Інфографіка 24 каналу

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