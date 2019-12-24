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      Скільки грошей витратила Україна на участь Зеленського у нормандському саміті

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      Лідери "нормандської четвірки" – Володимир Зеленський (Україна), Ангела Меркель (Німеччина), Еммануель Макрон (Франція), Володимир Путін (Росія) / Getty Images

      Поїздка української делегації на саміт лідерів країн "нормандської четвірки" обійшлася українському бюджету у майже 1,6 мільйона гривень. Нормандський саміт пройшов у Парижі 9 грудня.

      Як повідомило Державне управління справами у відповіді на запит журналістів телеканалу "112 Україна", українська делегація на чолі з президентом країни Володимиром Зеленським перебували у Парижі з 8 по 10 грудня.

      Цікаво! Яку зарплату за листопад отримали Зеленський, Богдан і заступники

      На забезпечення цього візиту та передової групи з його підготовки Державне управління справами сплатило 25,3 тисяч євро, а це за нинішнім курсом НБУ приблизно дорівнює 651,7 тисяч гривень.

      Також відомство попередньо оплатило авіапереліт. Ця сума складає 925,2 тисячі гривень.

      Отже, загалом на відрядження Зеленського разом із делегацією на норманський саміт з бюджету витратили 1,576 мільйона гривень.

      Зауважимо, що відрядження Зеленського до Сполучених Штатів Америки на засідання Генеральної асамблеї ООН коштувало платникам податків 74 тисяч доларів і майже 120 тисяч гривень. У межах цього візиту український президент, зокрема, виступив на Генасамблеї та провів зустріч із американським президентом Дональдом Трампом.

      Радимо ознайомитися! Нормандська зустріч: чи витримав Зеленський випробування Путіним

      Нормандська четвірка, Нормандський саміт, Париж, Нормандія, Зеленський, Путін
      Про що домовилася нормандська четвірка у Парижі / Інфографіка 24 каналу

      Зустріч у нормандському форматі: все, що треба знати – відео

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Гроші
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