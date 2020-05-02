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      Сколько денег удалось компенсировать государству за время существования НАБУ: объяснение Сытника

      - Читати новину українською
      Артем Сытник
      Артем Сытник / media.slovoidilo.ua/

      Поиск активов, которые были выведены коррупционным путем, – один из приоритетов в работе Национального антикоррупционного бюро. Возмещение убытков, вызванных в результате коррупционных нарушений – тоже. Поэтому, кроме того, что идет поиск доказательств вины фигурантов, детектив параллельно устанавливает активы: как в Украине, так и за рубежом.

      Об этом в интервью в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

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      Он отметил, что на сегодня сумма убытков, возмещенных по делам, составляет 600 миллионов гривен. Имеется в виду сумма ущерба государству, без учета тех залогов. То есть, это то, что возмещается добровольно.

      Основной источник возмещения убытков – это те средства и активы, которые сегодня нами заблокированы. По приблизительным оценкам, это более 5 миллиардов гривен. То есть, это то, что уже заблокировано, и ждет приговора суда", – добавил глава НАБУ.

      Он вспомнил, что раньше НАБУ имело полномочия подавать иски о расторжении коррупционной сделки. Сумма исков также превышает 8 миллиардов гривен.

      Он пояснил, что есть 3 основных способа возмещения ущерба:

      • Добровольно. К сожалению, это то, что в Украине не работает. Например, дело Бахматюка это подтверждает. Все стараются максимально каким-то образом решить вопрос, чтобы и не сесть за решетку, и не возмещать убытки.
      • Осуждение лица, по которому собрано достаточно доказательств. В дальнейшем, в случае такого осуждения, на активы, которые заблокированы в ходе расследования, обращается взыскание.
      • Обращение средств на внесение в качестве залога. В частности, это касается дел Альперина и Микитась.

      Артем Сытник отметил, что по делу Альперина сегодня инкриминируются убытки в 80 миллионов гривен. Сейчас из них уже 35 миллионов взыскано и передано в бюджет. То есть, почти половина убытков по делу уже возмещена.

      Справка. Вадима Альперина подозревают в создании преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

      Такая ситуация и с делом экс-нардепа Максима Микитася, с которого взыскали 30 миллионов гривен в госбюджет. По мнению директора НАБУ, пожалуй, впервые в истории такие суммы взимаются в пользу государства. Поэтому это, в частности, будет должным образом обеспечивать процессуальную поведение человека.

      "Потому что это будет очень существенное наказание, когда "живые" деньги, внесенные в качестве залога, безвозвратно для лица теряются, ведь они уже в бюджете", – отметил Артем Сытник.

      Дело Микитася: коротко

      • Максим Микитась – один из самых влиятельных застройщиков в Киеве. С июня 2010 года до августа 2016 года возглавлял Украинскую Государственную строительную корпорацию "Укрбуд".
      • Микитасю сообщило о подозрении Национальное антикоррупционное бюро. Его обвинили в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен.

      Смотрите полное интервью с Артемом Сытником: видео​

       

      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Максим Микитась Вадим Альперин Коррупция НАБУ Артем Сытник
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