Скільки грошей вдалося компенсувати державі за час існування НАБУ: пояснення Ситника

Пошук активів, які були виведені корупційним шляхом, – один із пріоритетів у роботі Національного антикорупційного бюро. Відшкодування збитків, які спричинені внаслідок корупційних порушень – також. Тому, крім того, що йде пошук доказів вини фігурантів, детектив паралельно встановлює активи: як в Україні, так і за кордоном.

Про це в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповів директор НАБУ Артем Ситник.

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Він зазначив, що на сьогодні сума збитків, відшкодованих по справах, становить 600 мільйонів гривень. Мається на увазі сума збитків державі, без урахування тих застав. Тобто, це те, що відшкодовується добровільно.

Основне джерело відшкодування збитків – це ті кошти й активи, які на сьогодні нами заблоковані. За приблизними оцінками, це понад 5 мільярдів гривень. Тобто, це те, що вже заблоковано, і чекає вироку суду", – додав голова НАБУ.

Він пригадав, що раніше НАБУ мало повноваження подавати позови про розірвання корупційни угод. Сума цих позовів також перевищує 8 мільярдів гривень.

Він пояснив, що є 3 основні способи відшкодування збитків:

Добровільний. На жаль, це те, що в Україні не працює. Наприклад, справа Бахматюка це підтверджує. Всі намагаються максимально якимось чином вирішити питання, і не сісти за ґрати, і не відшкодовувати збитки;

Засудження особи, по якій зібрано достатньо доказів. У подальшому, в разі такого засудження, на активи, які заблоковані під час розслідування, звертається стягнення;

Звернення коштів на внесення в якості застави. Зокрема, це стосується справ Альперіна та Микитася.

Артем Ситник відзначив, що по справі Альперіна на сьогодні інкримінуються збитки у 80 мільйонів гривень. Наразі з них вже 35 мільйонів стягнуто і передано до бюджету. Тобто, майже половина збитків по справі вже відшкодована.

Довідка. Вадима Альперіна підозрюють у створенні злочинної організації, що скоювала злочини, пов'язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

Така ситуація і зі справою екснардепа Максима Микитася, з якого стягнули 30 мільйонів гривень до держбюджету. На думку директора НАБУ, м абуть, вперше в історії такі суми стягуються на користь держави. Тож це, зокрема, буде належним чином забезпечувати процесуальну поведінку особи.

"Тому що це буде дуже суттєве покарання, коли "живі" гроші, внесені в якості застави, безповоротно для особи втрачаються, адже вони вже в бюджеті", – наголосив Артем Ситник.

Справа Микитася: коротко

Максим Микитась – один з найвпливовіших забудовників у Києві. З червня 2010 до серпня 2016 року очолював Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд".

Микитасю повідомило про підозру Національне антикорупційне бюро. Його звинуватили у заволодінні майном Нацгвардії на суму в понад 81 мільйон гривень.

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