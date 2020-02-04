Сколько денег заробитчане перевели в Украину в 2019 году

Национальный банк Украины подсчитал, что по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели значительную сумму – около 12 миллиардов долларов.

Поступления от мигрантов были стабильно высокими, об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на ответ НБУ.

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В НБУ отмечают, что объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году. Так, в декабре курс доллара опустился до 23,2 гривны – на 5 гривен с начала прошлого года.

Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около 12 миллиардов долларов),

– говорится в сообщении.

Вместе с тем, с начала 2020 года курс валют начал наоборот – расти.

Сколько украинцев выехали за границу за 10 лет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что с 2010 по 2019 год почти 4 миллиона граждан выехали за границу на заработки. Назад они не вернулись до сих пор.

В то же время исследование НБУ говорит о том, что заинтересованность украинцев в трудовой миграции за границу во второй половине 2019 года существенно снизилась. Своего пика заинтересованность достигла в марте 2019 года, с тех пор и до конца года уменьшилась на 10,4%.