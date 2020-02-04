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      Скільки грошей заробітчани переказали в Україну у 2019 році

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      У 2019 році заробітчани переказали близько 12 мільярдів доларів / unsplash.com

      Національний банк України підрахував, що за підсумками 2019 року українські трудові мігранти переказали значну суму – близько 12 мільярдів доларів.

      Надходження від мігрантів були стабільно високими, про це повідомляє "Громадське" із посиланням на відповідь НБУ.

      Цікаво: Кількість відмов українцям у в’їзді в Польщу зросла на чверть: причини

      В НБУ наголошують, що обсяги грошових переказів дозволили суттєво зменшити курс іноземних валют у 2019 році. Так, у грудні курс долара опустився до 23,2 гривні — на 5 гривень від початку минулого року.

      Сприятливу ситуацію на валютному ринку упродовж майже всього минулого року визначали стабільно високі обсяги надходжень від трудових мігрантів (близько 12 мільярдів доларів),
      – мовиться у повідомленні.

      Разом з тим, на початку 2020 року курс валют почав навпаки – зростати. 

      Скільки українців виїхали за кордон за 10 років

      Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що з 2010 по 2019 рік майже 4 мільйони громадян виїхали за кордон на заробітки. Назад вони не повернулися досі.

      Водночас дослідження НБУ говорить про те, що зацікавленість українців у трудовій міграції за кордон у другій половині 2019 року суттєво знизилася. Свого піку зацікавленість сягнула у березні 2019, відтоді і до кінця року зменшилась на 10,4%.

      Скільки українців вдома говорять державною мовою: інфографіка
      сьогодні
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики НБУ Гроші Заробітчани
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