Скільки грошей заробітчани переказали в Україну у 2019 році

Національний банк України підрахував, що за підсумками 2019 року українські трудові мігранти переказали значну суму – близько 12 мільярдів доларів.

Надходження від мігрантів були стабільно високими, про це повідомляє "Громадське" із посиланням на відповідь НБУ.

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В НБУ наголошують, що обсяги грошових переказів дозволили суттєво зменшити курс іноземних валют у 2019 році. Так, у грудні курс долара опустився до 23,2 гривні — на 5 гривень від початку минулого року.

Сприятливу ситуацію на валютному ринку упродовж майже всього минулого року визначали стабільно високі обсяги надходжень від трудових мігрантів (близько 12 мільярдів доларів),

– мовиться у повідомленні.

Разом з тим, на початку 2020 року курс валют почав навпаки – зростати.

Скільки українців виїхали за кордон за 10 років

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що з 2010 по 2019 рік майже 4 мільйони громадян виїхали за кордон на заробітки. Назад вони не повернулися досі.

Водночас дослідження НБУ говорить про те, що зацікавленість українців у трудовій міграції за кордон у другій половині 2019 року суттєво знизилася. Свого піку зацікавленість сягнула у березні 2019, відтоді і до кінця року зменшилась на 10,4%.