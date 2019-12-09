Сколько депутатов не зарегистрировали ни одного законопроекта за 100 дней работы
В Верховной Раде 9 созыва за первые 100 дней работы – с 28 августа по 6 декабря – народные депутаты зарегистрировали в общем 797 законопроекта. Из них 24 депутата не инициировали создание ни одного.
Среди них 13 человек из "Слуги народа", об этом сообщила общественная организация "Комитет избирателей Украины" на своей странице в фейсбук.
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Чуть меньше представителей "Оппозиционной платформы– За жизнь" – 9 депутатов.
Наиболее продуктивным народным депутатом оказался внефракционный избранник Дмитрий Шпенов. Он стал автором 70 проектов законопроектов.
В то же время в КИУ отметили, что Шпенов регистрировал почти по закону в день на различную тематику: от вопросов энергетики и налогов до вопросов транспорта и информационной политики.
Также в пятерке самых активных – Н. Цимбалюк из ВО "Батькивщина" (54 проекта законов), А. Пузийчук, ВО "Батькивщина" (47 проектов), Н. Королевская, "ОПЗЖ" (47 проектов), Д. Гетманцев, "Слуга народа" и Ю. Солод, "ОПЗЖ" – по 45 проектов,
– сообщили в Комитете избирателей Украины.
Отметим, во внимание брались лишь проекты законов, проекты постановлений не учитывались.
Что интересно, из 423 народных депутатов в ноябре все семь пленарных заседаний посетили лишь 299 избранников – это 70% состава парламента. Посетили одно заседание или не посетили ни одного 7 человек.
Какие фракции чаще всего ходили в Раду в ноябре:
- "Голос" – 83%;
- "Слуга народа" – 80%;
- "Европейская солидарность" – 69%;
- "Оппозиционная платформа – "За жизнь" – 61%;
- ВО "Батькивщина" – 57%;
- "За будущее" – 52%.