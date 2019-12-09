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      Сколько депутатов не зарегистрировали ни одного законопроекта за 100 дней работы

      19 Читати новину українською
      24 народных депутата не зарегистрировали ни одного законопроекта за 100 дней работы, – КИУ / 24 канал

      В Верховной Раде 9 созыва за первые 100 дней работы – с 28 августа по 6 декабря – народные депутаты зарегистрировали в общем 797 законопроекта. Из них 24 депутата не инициировали создание ни одного.

      Среди них 13 человек из "Слуги народа", об этом сообщила общественная организация "Комитет избирателей Украины" на своей странице в фейсбук.

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      Чуть меньше представителей "Оппозиционной платформы– За жизнь" – 9 депутатов.

      Наиболее продуктивным народным депутатом оказался внефракционный избранник Дмитрий Шпенов. Он стал автором 70 проектов законопроектов.

      В то же время в КИУ отметили, что Шпенов регистрировал почти по закону в день на различную тематику: от вопросов энергетики и налогов до вопросов транспорта и информационной политики.

      Также в пятерке самых активных – Н. Цимбалюк из ВО "Батькивщина" (54 проекта законов), А. Пузийчук, ВО "Батькивщина" (47 проектов), Н. Королевская, "ОПЗЖ" (47 проектов), Д. Гетманцев, "Слуга народа" и Ю. Солод, "ОПЗЖ" – по 45 проектов,
      – сообщили в Комитете избирателей Украины.

      Отметим, во внимание брались лишь проекты законов, проекты постановлений не учитывались.

      Что интересно, из 423 народных депутатов в ноябре все семь пленарных заседаний посетили лишь 299 избранников – это 70% состава парламента. Посетили одно заседание или не посетили ни одного 7 человек.

      Какие фракции чаще всего ходили в Раду в ноябре:

      • "Голос" – 83%;
      • "Слуга народа" – 80%;
      • "Европейская солидарность" – 69%;
      • "Оппозиционная платформа – "За жизнь" – 61%;
      • ВО "Батькивщина" – 57%;
      • "За будущее" – 52%.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Слуга народа Законодательство Верховная Рада
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