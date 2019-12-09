Скільки депутатів не зареєстрували жодного законопроєкту за 100 днів роботи

У Верховній Раді 9 скликання за перші 100 днів роботи – від 28 серпня до 6 грудня – народні депутати зареєстрували загалом 797 законопроєкти. Із них 24 не ініціювали створення жодного.

Серед них 13 осіб із "Слуг народу", про це повідомила громадська організація "Комітет виборців України" на своїй фейсбук-сторінці.

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Трохи менше представників "Опозиційної платформи – за життя" – 9 депутатів.

Найпродуктивнішим народним депутатом виявився позафракційний обранець Дмитро Шпенов. Він став автором 70 проєктів законопроєктів.

Водночас у КВУ зазначили, що Шпенов реєстрував майже по закону в день на різну тематику: від питань енергетики й податків до питань транспорту та інформаційної політики.

Також у п'ятірці найактивніших – М. Цимбалюк із ВО "Батьківщина" (54 проєкти законів), А. Пузійчук, ВО "Батьківщина" (47 проєктів), Н. Королевська, "ОПЗЖ" (47 проєктів), Д. Гетманцев, "Слуга Народу" та Ю. Солод, "ОПЗЖ" – по 45 проєктів,

– повідомили в Комітеті виборців України.

Зазначимо, до уваги бралися лише проєкти законів, проєкти постанов не враховувалися.

Що цікаво, із 423 народних депутатів у листопаді усі сім пленарних засідань відвідали лише 299 обранців – це 70% від складу парламенту. Відвідали одне засідання або не відвідали жодного 7 осіб.

Які фракції найчастіше ходили до Ради у листопаді: