14:40
9 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      18:59, 7 грудня
      Вєсті.UA
      18:09, 7 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Скільки депутатів не зареєстрували жодного законопроєкту за 100 днів роботи

      451 Читать новость на русском
      24 народні депутати не зареєстрували жодного законопроєкту за 100 днів роботи, – КВУ / 24 канал

      У Верховній Раді 9 скликання за перші 100 днів роботи – від 28 серпня до 6 грудня – народні депутати зареєстрували загалом 797 законопроєкти. Із них 24 не ініціювали створення жодного.

      Серед них 13 осіб із "Слуг народу", про це повідомила громадська організація "Комітет виборців України" на своїй фейсбук-сторінці. 

      Вас буде цікаво: Разумков відзвітував про 100 днів роботи Ради: у ролику лише "слуги народу"

      Трохи менше представників "Опозиційної платформи – за життя" – 9 депутатів.

      Найпродуктивнішим народним депутатом виявився позафракційний обранець Дмитро Шпенов. Він став автором 70 проєктів законопроєктів.

      Водночас у КВУ зазначили, що Шпенов реєстрував майже по закону в день на різну тематику: від питань енергетики й податків до питань транспорту та інформаційної політики.

      Також у п'ятірці найактивніших – М. Цимбалюк із ВО "Батьківщина" (54 проєкти законів), А. Пузійчук, ВО "Батьківщина" (47 проєктів), Н. Королевська, "ОПЗЖ" (47 проєктів), Д. Гетманцев, "Слуга Народу" та Ю. Солод, "ОПЗЖ" – по 45 проєктів,
      – повідомили в Комітеті виборців України.

      Зазначимо, до уваги бралися лише проєкти законів, проєкти постанов не враховувалися.

      Що цікаво, із 423 народних депутатів у листопаді усі сім пленарних засідань відвідали лише 299 обранців – це 70% від складу парламенту. Відвідали одне засідання або не відвідали жодного 7 осіб.

      Які фракції найчастіше ходили до Ради у листопаді:

      • "Голос" — 83%;
      • "Слуга Народу" — 80%;
      • "Європейська солідарність" - 69%;
      • "Опозиційна платформа — "За життя" — 61%;
      • ВО "Батьківщина" - 57%;
      • "За майбутнє" — 52%.
      Пожежа в коледжі Одеси: кількість жертв зросла до 12
      сьогодні
      23375
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Опозиційна платформа – За життя Слуга народу Законодавство Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:18 Нормандська зустріч: усе, що важливо знати
      Вероніка Климська 3653
      сьогодні , 13:00 5 зірок-захисників екології, які вразили світ у 2019
      Уляна Журба 853
      сьогодні , 12:31 Росію на чотири роки відсторонили від Олімпіад та чемпіонатів світу
      Ігор Саджениця 9687
      сьогодні , 12:00 Зручно та швидко: що змінить перший державний онлайн-магазин Prozorro Market
      Олексій Краснощоков 433
      сьогодні , 11:45 Мільярдери України: що треба знати про Ріната Ахметова
      Світлана Попова 4613
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук