Сколько детей погибло на Донбассе с начала войны: страшная цифра

От войны на Донбассе, которая продолжается уже более 5 лет, страдают почти полмиллиона детей. Так, 430 тысяч несовершеннолетних сталкиваются с серьезными рисками для своего физического и психологического благополучия.

О рисках, с которыми сталкиваются дети на оккупированных территориях, сообщают в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

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Недопустимо, чтобы дети в восточной Украине продолжали ходить в школу с пулевыми отверстиями и бомбоубежищами, и жить в кварталах, которые периодически подвергаются обстрелу и завалены наземными минами,

– говорится в заявлении организации.

В ЮНИСЕФ добавляют: политическое решение уже давно назрело. Стороны конфликта должны прекратить боевые действия на Востоке.

Там также обнародовали страшную статистику: с начала войны на Донбассе были убиты или ранены 172 ребенка.

Только в этом году было зарегистрировано 36 нападений на школы, в том числе одна школа была повреждена 15 раз. С начала конфликта было повреждено или разрушено более 750 учебных заведений,

– добавляют в ЮНИСЕФ.

В то же время, АрмияInform приводит такую ​​статистику: в результате взрыва мин на Донбассе уже погибли 300 гражданских лиц, пострадали более 1000. Из них 130 пострадавших – дети, из которых 27 погибли.