Сколько детей погибло на Донбассе с начала войны: страшная цифра
От войны на Донбассе, которая продолжается уже более 5 лет, страдают почти полмиллиона детей. Так, 430 тысяч несовершеннолетних сталкиваются с серьезными рисками для своего физического и психологического благополучия.
О рисках, с которыми сталкиваются дети на оккупированных территориях, сообщают в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).
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Недопустимо, чтобы дети в восточной Украине продолжали ходить в школу с пулевыми отверстиями и бомбоубежищами, и жить в кварталах, которые периодически подвергаются обстрелу и завалены наземными минами,
– говорится в заявлении организации.
В ЮНИСЕФ добавляют: политическое решение уже давно назрело. Стороны конфликта должны прекратить боевые действия на Востоке.
Там также обнародовали страшную статистику: с начала войны на Донбассе были убиты или ранены 172 ребенка.
Только в этом году было зарегистрировано 36 нападений на школы, в том числе одна школа была повреждена 15 раз. С начала конфликта было повреждено или разрушено более 750 учебных заведений,
– добавляют в ЮНИСЕФ.
В то же время, АрмияInform приводит такую статистику: в результате взрыва мин на Донбассе уже погибли 300 гражданских лиц, пострадали более 1000. Из них 130 пострадавших – дети, из которых 27 погибли.