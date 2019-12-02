Скільки дітей загинуло на Донбасі від початку війни: страшна цифра

Від війни на Донбасі, яка триває вже понад 5 років, страждають майже пів мільйона дітей. Так, 430 тисяч неповнолітніх стикаються із серйозними ризиками для свого фізичного та психологічного благополуччя.

Про ризики, з якими стикаються діти на окупованих територіях, повідомляють у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ).

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Неприпустимо, щоб діти в східній Україні продовжували ходити до школи з кульовими отворами і бомбосховищами, і жити в кварталах, які періодично піддаються обстрілу і завалені наземними мінами,

– мовиться у заяві організації.

В ЮНІСЕФ додають: політичне рішення вже давно назріло. Сторони конфлікту повинні припинити бойові дії на Сході.

Там також оприлюднили страшну статистику: від початку війни на Донбасі були вбиті або поранені 172 дитини.

Тільки в цьому році було зареєстровано 36 нападів на школи, в тому числі одна школа була пошкоджена 15 разів. З початку конфлікту було пошкоджено або зруйновано понад 750 навчальних закладів,

– додають в ЮНІСЕФ.

Водночас, АрміяInform наводить таку статистику: внаслідок вибуху мін на Донбасі вже загинули 300 цивільних осіб, постраждали понад 1000. Із них 130 постраждалих – діти, з яких 27 загинуло.