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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Сколько еще российских дипломатов находится в Украине: озвучено цифру

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Российские дипломаты остаются на территории Украины
Российские дипломаты остаются на территории Украины

На территории Украины находится около 50 российских дипломатов. Об этом сообщил нардеп Иван Винник.

"Количество российских дипломатов в Украине не менялось с тех пор, как в 2014 году мы отозвали своего посла для консультаций, и Россия сделала то же самое", - заявил Иван Винник в эфире "112 Украина".

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Позже в связи с рядом событий, в том числе и в связи с Надеждой Савченко, Украина отзывала ещё часть своих дипломатов, и Россия делала то же самое, но в среднем число сотрудников представительств не менялось, объяснил Винник.

Напомним, 26 марта Украина объявила о высылке 13 российских дипломатов. По данным украинского МИД, есть доказательства их работы на российские спецслужбы.

Стоит отметить, что уже 22 страны заявили, что российские дипломаты покинут их территорию из-за дела отравления Сергея Скрипаля. В общем будут выдворены 114 человек.

Теги: Новости политики Иван Винник Высылка российских дипломатов Новости Украины
Источник: 24 Канал
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