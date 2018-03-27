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Скільки ще російських дипломатів перебуває в Україні: озвучено цифру

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Російські дипломати залишаються на території України
Російські дипломати залишаються на території України

На території України перебуває близько 50 російських дипломатів. Про це повідомив нардеп Іван Вінник.

"Кількість російських дипломатів в Україні не змінювалося з тих пір, як в 2014 році ми відкликали свого посла для консультацій, і Росія зробила те ж саме", – заявив Іван Винник в ефірі "112 Україна".

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Пізніше у зв'язку з низкою подій, в тому числі і у зв'язку з Надією Савченко, Україна відкликала ще частину своїх дипломатів, і Росія робила те ж саме, але в середньому число співробітників представництв не змінювалося, пояснив народний депутат.

Нагадаємо, 26 березня Україна оголосила про вислання 13 російських дипломатів. За даними українського МЗС, є докази їх роботи на російські спецслужби.

Варто зазначити, що вже 22 країни заявили, що російські дипломати покинуть їх територію через справу отруєння Сергія Скрипаля. Загалом будуть видворені 114 осіб.

Теги: Новини України Новини політики Видворення російських дипломатів Іван Вінник
Джерело: 24 Канал
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