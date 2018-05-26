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Сколько и из какого кармана заплатил Порошенко, чтобы встретиться с Трампом

94 Читати новину українською
Встреча Порошенко с Трампом
Встреча Порошенко с Трампом / Фото из открытых источников

Резонансный материал британской BBC: президент Порошенко и его окружение заплатили около полумиллиона долларов за встречу с американским президентом Трампом 2017 года. Различные источники журналистов называют разные суммы, которые якобы были заплачены за эту встречу: от четырехсот до шестисот тысяч долларов.

Об этом в своем блоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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Он отметил, что такие деньги украинскому президенту вроде бы пришлось выложить ради того, чтобы иметь полноценную встречу с хозяином Белого дома, поскольку украинское посольство в США никак не могло о такой встрече договориться.

"Администрация президента Порошенко все опровергла, назвав материал британских журналистов ложью и фейком, и даже пригрозила судом. Впрочем, в такой ситуации в дело вступает репутация, а она, как говорят, с годами постепенно цементируется. Могли ли журналисты авторитетного британского медиа ошибиться, опубликовав непроверенную информацию? Такая вероятность, конечно, есть, хотя и не большая. Могло ли окружение президента Порошенко заплатить деньги за решение своих вопросов? Такая вероятность есть, при чем, зная репутацию и президента и его ближнего круга – вероятность довольно высокая", – рассказал журналист.

Гнап обратил внимание на то, откуда взялись средства, если и вправду Порошенко передал их адвокату Трампа. Ведь если это деньги бюджетные, то никто не видел прозрачной процедуры расходования. В частности, нет информации о тендере на закупку услуг по лоббированию интересов украинского президента в США. А это коррупция и уголовное преступление.

Если же президент на покупку встречи с Трампом выделил собственные деньги – то почему этот расход не указан в его электронной декларации? Тогда это тоже коррупция и, учитывая размер суммы, – уголовное преступление. Если же не первый и не второй вариант, а за украинского президента эти деньги заплатил кто-то другой – и это коррупция и уголовное преступление, поскольку речь идет о подкупе украинского чиновника,
– добавил журналист.

Смотрите полный выпуск программы "Право на правду".


 

 

Теги: Коррупция Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Новости США Дональд Трамп Медиа СМИ
Источник: 24 Канал
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