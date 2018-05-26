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Скільки та з якої кишені заплатив Порошенко, аби зустрітись з Трампом

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Зустріч Порошенка з Трампом
Зустріч Порошенка з Трампом / Фото з відкритих джерел

Резонансний матеріал британської BBC: президент Порошенко та його оточення заплатили близько півмільйона доларів за зустріч із американським президентом Трампом 2017 року. Різні джерела журналістів називають різні суми, які начебто було заплачено за цю зустріч: від чотирьохсот до шестисот тисяч доларів.

Про це у своєму блозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

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Він зазначив, що такі гроші українському президенту начебто довелося викласти задля того, щоб мати повноцінну зустріч з господарем Білого дому, оскільки українське посольство в США, ніяк не могло про таку зустріч домовитись.

"Адміністрація президента Порошенка все спростувала, назвавши матеріал британських журналістів брехнею і фейком, і навіть пригрозила судом. Втім, в такій ситуації в справу вступає репутація, а вона, як-то кажуть, з роками поступово цементується. Чи могли журналісти авторитетного британського медіа помилитися, опублікувавши неперевірену інформацію? Така ймовірність, звісно, є, хоча і не велика. Чи могло оточення президента Порошенка заплатити гроші за вирішення своїх питань? Така ймовірність є, при чому, знаючи репутацію і президента і його ближнього кола – ймовірність досить висока", – розповів журналіст.

Гнап звернув увагу на те, звідки взялись кошти, якщо і справді Порошенко передав їх адвокату Трампа. Адже якщо це гроші бюджетні, то ніхто не бачив прозорої процедури витрачання. Зокрема, немає інформаціі про тендер на закупівлю послуг із лоббіювання інтересів українського президента в США. А це корупція і кримінальний злочин.

Якщо ж президент на купівлю зустрічі з Трампом виділив власні гроші – то чому ця витрата не вказана в його електронній декларації? Тоді це теж, корупція і враховуючи розмір суми – кримінальний злочин. Якщо ж не перший і не другий варіант, а за українського президента ці гроші заплатив хтось інший – і це корупція і кримінальний злочин, оскільки йдеться про підкуп українського посадовця,
– додав журналіст.

Дивіться повний випуск програми "Право на правду".


 

 

Теги: Корупція Новини України Новини політики Петро Порошенко ЗМІ Медіа Дональд Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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