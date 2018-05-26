Порошенко ніколи не вирішить ключову проблему свого правління, – Лещенко

Бажання президента Порошенка використовувати владу для власного збагачення, але при цьому купатися в променях слави та позитивного піару, зіграли з ним злий жарт.

Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив нардеп Сергій Лещенко.

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За його словами, через чотири роки після перемоги на виборах президента очевидно, що Порошенко не вирішив і не вирішить ключову проблему свого правління. Це конфлікт інтересів, у якому опинився Порошенко – бути одночасно бізнесменом і державним діячем, що виродилося у системну проблему. Не тільки для нього, а для всіх нас.

Деякі реформи так і не були завершені, інші – навіть не розпочиналися, в багатьох випадках цей процес перетворився на симуляцію змін, але головне, свою владу він використав для наповнення власного общака та створення нового клану – імені Порошенка,

– зазначив нардеп.

Лещенко додав, що ідучи на вибори, Порошенко обіцяв "повне перезавантаження влади" та "вибори суто на пропорційній основі за відкритими списками". Насправді нічого цього не відбулося. Частина його оточення – це колишні регіонали, частина – це нові корупціонери, які за цінностями та ідеалами мало чим відрізняються від команди колишнього президента-втікача.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 26 травня 2018