Сколько киевлян протестировано на коронавирус: комментарий Кличко

За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, возросло до 31 человека. Последние три случая подтвердили вечером 24 марта.

Все трое больных являются киевлянами, двое из них лечатся дома, сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

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Еще одного больного, вернувшегося из Франции, госпитализировали в Александровскую больницу еще 21 марта с симптомами ОРВИ.

Кличко рассказал, что всего 21 больной находится в больнице, еще 10 – лечатся дома и находятся в самоизоляции. Еще более 30 человек сейчас проверяют на наличие коронавирусной инфекции.

Сейчас в Киеве протестировали 1355 киевлян с помощью экспресс-тестов и лабораторных исследований. Вирус распространяется и единственный шанс его остановить – максимально ограничить контакты между людьми,

– подчеркнул Кличко.

По состоянию на 25 марта Минздрав официально подтвердил 113 случаев коронавируса в Украине, 4 человека умерли, один – выздоровел.

Карантинные мероприятия в Киеве: главное

С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение во всех регионах. Кроме того, в Киеве, Харькове и Днепре не работает метро.

Коммунальщики Киева борются с коронавирусом, обрабатывая дезинфицирующими средствами жилые многоэтажки.

В Киеве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса в Украине. Такое решение принял Кабинет Министров на своем внеочередном заседании 20 марта.

23 марта в Киеве действуют более строгие ограничения. Так, общественным транспортом разрешили пользоваться только спецработникам определенных категорий, а посещать спортивные площадки запретили.



Где можно пройти тест на коронавирус / Инфографика 24 канала