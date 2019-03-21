Сколько крымчан получили украинский загранпаспорт: официальные данные

Украинский паспорт в форме ID-карты по достижению 14 и 16 лет с регистрацией места жительства в оккупированном Крыму оформили более 1400 человек.

Более 140 тысяч украинцев, проживающих в оккупированном Крыму, получили загранпаспорт гражданина Украины с января 2015 по февраль 2019 года для выезда за границу, сообщает общественная организация "КримSOS" со ссылкой на полученные данные от Государственной миграционной службы Украины.

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Кроме того, 1416 человек оформили ID-паспорт гражданина Украины по достижению 14 и 16 лет. Еще более 28 тысяч (28477) крымчан – прошли процедуру вклеивания фото в паспорт по достижению 25 и 45 лет.



Ответ ГМС на запрос о получении крымчанами украинских паспортов

Как Россия аннексировала Крым?В феврале 2014 года россияне завезли в Крым "зеленых человечков". Пользуясь нестабильной ситуацией в Украине, российские военные взяли полуостров под контроль (с 20 февраля). 16 марта 2014 года россияне провели "референдум" по вопросу статуса полуострова. Украина, ЕС, США и многие другие страны не признали результаты голосования. 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.



Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь в то время не было ни плана действий, ни действующего президента (обязанности исполнял Александр Турчинов), ни боеспособной украинской армии – ее разрушали годами.