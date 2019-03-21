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      Скільки кримчан отримали український закордонний паспорт: офіційні дані

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      Скільки кримчан отримали український закордонний паспорт: офіційні дані
      Скільки кримчан отримали український закордонний паспорт: офіційні дані / humanrights.org.ua

      Український паспорт у формі ID-картки по досягненню 14 та 16 років з реєстрацією місця проживання в окупованому Криму оформили понад 1400 осіб.

      Більше 140 тисяч українців, які проживають в окупованому Криму, отримали закордонний паспорт громадянина України з січня 2015 року по лютий 2019 року для виїзду за кордон, повідомляє громадська організація "КримSOS" з посиланням на отримані дані від Державної міграційної служби України.

      Читайте також: Як повернути окупований Крим Україні: відповідь екс-посла США

      Окрім того, 1416 чоловік оформили ID-паспорт громадянина України по досягненню 14 і 16 років. Ще понад 28 тисяч (28477) кримчан – пройшли процедуру вклеювання фото в паспорт по досягненню 25 і 45 років.

      Відповідь ДМС на запит щодо отримання кримчанами українських паспортів
      Відповідь ДМС на запит щодо отримання кримчанами українських паспортів

      Як Росія анексувала Крим?У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків". Користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого). 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова. Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування. 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

      Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.

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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму ID-картки Державна міграційна служба
      Джерело: 24 канал
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